«Россия – страна возможностей» и ВСК помогут студентам решить бизнес-задачи

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» и страховое акционерное общество «ВСК» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Речь идет о совместной работе в «Стажировки 2.0» — совместном проекте платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.

ВСК станет одним из партнеров-работодателей проекта и организует стажировки для победителей конкурса студенческих работ.

Специально для проекта «Профстажировки 2.0» компания подготовила ряд практических кейсов. На их основе студенты смогут подготовить курсовые и дипломные работы. Авторы лучших решений пройдут практику или стажировку в «ВСК».

«Кейсы, которые подготовила для проекта компания «ВСК», ориентированы, прежде всего, на реальные потребности бизнеса», — пояснил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. По его словам, для работодателей важен каждый кейс, размещенный на платформе проекта. Для компании необходимо найти специалиста, а для студента — шанс работать в современной компании.

Платформу проекта запустят до конца июня. Участники конкурса смогут приступить к решению кейсов уже в сентябре. Всего партнерами-работодателями подготовлено более 600 заданий.

Как отметил председатель совета директоров «ВСК» Сергей Цикалюк, компания предоставит молодым специалистам возможность обучаться и развивать свои компетенции, построить карьеру в любом регионе РФ.

«Молодые люди смогут участвовать в кросс-функциональных проектах, погрузиться во внутрикорпоративную культуру и влиять на изменение компании, а опытные наставники всегда окажут поддержку в начале развития карьеры», — подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6–8 июня. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ.

В этом году в нем принимают участие свыше 3,5 тыс. зарубежных гостей более чем из 140 стран. Ключевыми в повестке форума стали темы поиска баланса в мировой экономике, технологий будущего и реализации целей национального развития.

Источник: Газета Известия