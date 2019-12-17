Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

Россия в октябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн — до $10,697 млрд.

Как следует из данных американского минфина, из этой суммы $8,127 млрд приходятся на краткосрочные бумаги и $2,57 млрд — на долгосрочные.

При этом Россия не входит в топ-30 крупнейших держателей американского долга. Более того, с апреля 2018 года Москва систематически сокращала вложения в американские бумаги.

При этом в сентябре и октябре 2018 года было зафиксировано незначительное наращивание вложений в госдолг США. Лидерами среди держателей долга США остаются Япония ($1,168 трлн) и Китай ($1,1016 трлн).

По данным минфина США, опубликованным 1 ноября, госдолг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) полагают, что к 2023 году американский госдолг превысит 117% от ВВП.

Источник: Газета Известия