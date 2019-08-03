Россия увидела в новых санкциях США пренебрежение законностью

Принятие второго пакета американских санкций против России показывает пренебрежительное отношение США к принципу презумпции невиновности. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне, передает ТАСС.

«США в очередной раз продемонстрировали всему миру наплевательское отношение к таким основополагающим принципам правового государства, как презумпция невиновности и необходимость нести бремя доказывания предъявляемых обвинений. Не говоря уже о соблюдении элементарных норм цивилизованного общения», — говорится в сообщении.

Ранее глава российского МИД Мария Захарова назвала введение новых санкций американской стороной «откровенной провокацией». По ее словам, ограничительные меры бессмысленны, так как дублируют друг друга и не приводят к изменению внутренней и внешней политики России.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета ограничительных мер против России. Причиной для новых санкций американская сторона назвала то, что Москва не предоставила гарантий неповторения ситуации со Скрипалями.

Источник: Лента.Ру