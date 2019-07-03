Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В российском посольстве в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Источник: Лента.Ру
В российском посольстве в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Источник: Лента.Ру
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Вести Севастополь 3.07.2019. Выпуск 20:45
Главные темы выпуска: – День памяти и скорби. 3 июля 1942 года завершилась героическая оборона Севастополя. В городе проходят …
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В российском посольстве в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает …
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