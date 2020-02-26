Россия указала на кризис в ООН

26 февраля 2020     12
Россия указала на кризис в ООН

В ООН нарастает кризис невыдачи виз представителям государств-членов. На это указал зампостпреда России при Всемирной организации Геннадий Кузьмин, передает ТАСС.

Выступая на заседании комитета по отношениям с принимающей стороной, которой для ООН является США, российский он отметил, что Вашингтон отказывает в визах будущим сотрудникам миссий и работникам в Секретариате ООН. Кроме того, рассказал представитель Москвы, не продлеваются визы у действующих дипломатов. С этой ситуацией сталкивается не только Россия, но и ряд других стран.

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12:26 — 24 сентября 2019

19 февраля стало известно. что Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке из-за невыдачи визы главе российской делегации Константину Воронцову.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США злоупотребляют своим положением страны, в которой расположена штаб-квартира ООН. По словам министра, подобные действия американской стороны проявляются в том, что она не выдает визы дипломатам из неугодных стран.

В начале декабря стало известно, что США не выдали визы российской делегации для участия в конференции по аудиту. Кроме того, из-за отсутствия визы молодежный форум в Нью-Йорке не смог посетить директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов. В сентябре американские визы не получили 10 членов российской делегации участников сессии Генассамблеи ООН.

Источник: Лента.Ру

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Россия указала на кризис в ООН

В ООН нарастает кризис невыдачи виз представителям государств-членов. На это указал зампостпреда России при Всемирной организации Геннадий Кузьмин, передает ТАСС. …



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