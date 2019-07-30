Россия уличила ООН в фейках

30 июля 2019     21
Россия уличила ООН в фейках

ООН публикует непроверенную информацию о последствиях ударов в сирийской провинции Идлиб. Такое заявление сделал постоянный представитель России в организации Василий Небензя, передает ТАСС.

На заседании Совета Безопасности заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок подчеркнул, что более 90 дней бомбардировок Сирией и Россией привели к бойне в Идлибе.

В ответ Небезня заявил, что секретариат ООН не должен торопиться с непроверенной информацией. «Сегодня говорилось, что Россия преднамеренно наносит удары по госпиталям, это — ложь», — подчеркнул Небезня.

«Мы помним насмешку над Советом Безопасности со стороны тех стран, которые привыкли обвинять в этом [жертвах мирного населения] Россию. Цель всех этих призывов немедленно прекратить [огонь] — нам абсолютно очевидна: сохранить террористическое присутствие в Идлибе на будущее, чтобы использовать его в целях борьбы с законными сирийскими властями», — сказал российский дипломат.

Ранее комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в результате авианалетов сирийской авиации и ее союзников за 10 дней погибли по меньшей мере 103 мирных жителя.

25 июля стало известно, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) ответственны за большую часть потерь в рядах джихадистских группировок — за последний месяц те потеряли по меньшей мере 300 человек убитыми.

22 июля Минобороны России выступило с заявлением, в котором отвергло обвинения в атаках на гражданские объекты. Тогда агентство Associated Press cо ссылкой на местные источники заявило о десятках погибших мирных жителей в результате российской авиаподдержки сирийского наступления.

21 июля сообщалось, что сирийские и российские войска предприняли самую крупную атаку за год над городом Хан-Шейхун на юге Идлиба. Источники утверждали, что было нанесено более 30 точечных воздушных и ракетных ударов по объектам, контролируемым боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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Источник: Лента.Ру

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Россия уличила ООН в фейках
Россия уличила ООН в фейках

ООН публикует непроверенную информацию о последствиях ударов в сирийской провинции Идлиб. Такое заявление сделал постоянный представитель России в организации Василий …



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