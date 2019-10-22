Росстат зафиксировал снижение количества семей с низкими доходами

Росстат зафиксировал снижение доли наименее обеспеченных групп населения России во втором квартале 2019 года. Данные, основанные на оценки домохозяйствами своего финансового положения, опубликованы на сайте ведомства.

Так, в отчетный период о нехватке средств даже на еду сообщили 0,7% опрошенных россиян против 0,8% за I квартал.

Сократилось и число домохозяйств, которым хватает денег на еду, но затруднительно оплачивать коммунальные платежи и покупать одежду. В прошлый отчетный период таких было 15,2%, сейчас — 14,1%.

Также на 0,2% выросла доля тех, кто может позволить себе не только продукты, но и одежду. Сейчас таких домохозяйств насчитывается 49,4%.

Увеличивается и число респондентов, которым хватает средств на еду и одежду, но недостаточно на крупные покупки вроде недвижимости или автомобиля. В I квартале к этой категории себя отнесли 31,7% респондентов, во втором — 32,6%.

Число домохозяйств, которые могут приобретать все, что считают нужным, выросло на 0,1% — до 2,7%.

Ранее в октябре сообщалось, что после двух кварталов падения Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян на 3% в годовом выражении.

Источник: Газета Известия