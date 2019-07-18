Росстат ответил на критику из-за «ошибки» в расчетах
18 июля 2019 18
Методологию расчета индекса промышленного производства Росстата обсудят на научно-методологическом совете ведомства в связи с критикой экспертов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Росстат 16 июля сообщил о росте промышленного производства в июне на 3,3 процента, что выше прогнозов аналитиков (2,3 процента). Еще в мае показатель был на уровне 0,9 процента. Аналитики обратили внимание, что общий показатель промышленного производства оказался выше роста в отдельных отраслях, который не превышал три процента.