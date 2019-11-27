Росстат рассказал об инфляции с 19 по 25 ноября

Инфляция в России в период с 19 по 25 ноября составила 0,1%. Такой показатель сохраняется вторую неделю подряд, отметили в Росстате.

Еще неделей ранее Росстат зафиксировал нулевую инфляцию, передает «РИА Новости».

Всего рост потребительских цен с начала ноября составил 0,3%, с начала года — 2,7%.

Цены на ряд продуктов в Москве снизились за последнюю неделю. В частности, сахар-песок и пшено подешевели на 1,9%, маргарин — на 0,3%, свинина, курятина, пшеничная мука и рис — на 0,2%.

При этом стоимость мороженой рыбы поднялась на 0,6%, сычужных сыров — на 0,4%, сосисок, сарделек, вареной колбасы, пастеризованного молока, куриных яиц, сметаны и ржаного хлеба — на 0,3%. Говядина, мясные консервы, сливочное масло, шоколадные конфеты, хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов и макаронные изделия — на 0,2%.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2019 году составит 3–3,3%. Прогноз ЦБ составляет 3,2–3,7%.

В октябре глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что при сохранении ключевой ставки уровень инфляции в 2020 году может опуститься ниже 3%.

Источник: Газета Известия