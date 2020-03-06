Ростуризм заявил об отсутствии ограничений путешествий по РФ из-за коронавируса

Никаких ограничений в отношении поездок по России на фоне распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 нет. Об этом в пятницу, 6 марта, заявили «Известиям» в Ростуризме.

«На сегодняшний день каких-либо ограничений на путешествия по России как для организованных, так и самостоятельных туристов нет. Поэтому, отдых в России может стать хорошим вариантом для тех, кто думает куда поехать», — отметили в ведомстве.

Глава Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что сейчас на рынке есть интересные предложения по соотношению цена-качество касательно путешествий по России. Так, в качестве примера она привела юг страны — Краснодарский край, Крым и Ставропольский край.

«Туристы, которые заинтересованы в культурно-познавательном отдыхе, сейчас могут посетить Москву, Санкт-Петербург, города Золотого Кольца, Казань, Нижний Новгород, воспользовавшись доступными ценами», — добавила Догузова.

На данный момент в России зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, семь — у россиян, которые вернулись из Италии, один — у итальянца.

Ранее в этот день Роспотребнадзор утвердил список стран, после посещения которых необходим карантин. В этот перечень вошли Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США, а также Китайская народная Республика, Исламская Республика Иран и Южная Корея.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-2019, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. По данным на 6 марта, в мире инфекцией заразились 100 271 человек, вылечились — 55 988, а погибли — 3 408 заболевших.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что смертность от пневмонии COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%.

Источник: Газета Известия