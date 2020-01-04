Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

4 января 2020     14
Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани во время субботнего телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости сплоченно выступить против США, после гибели генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского лидера 4 января.

«Если мы не выступим вместе против США, это подвергнет опасности весь регион», — сказал Роухани, добавив, что Анкара и Тегеран «всегда сотрудничали по сложным вопросам»

«Если мы будем молчать по поводу действий агрессора, это сделает его смелее», — отметил иранский президент, говоря об американской агрессии.

Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью Сулеймани и добавил, что понимает «гнев иранского народа».

Турецкий лидер выразил уверенность, что Иран «справится с этим периодом времени, полагаясь на собственную мудрость».

Говоря о переговорах между министрами иностранных дел двух стран, Эрдоган добавил: «Мы обсудим двусторонние и региональные вопросы во время нашего визита в Тегеран в ближайшем будущем».

В субботу министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел серию телефонных переговоров: с коллегами из России, Китая, Таджикистана, Турции, а также с главой правительства Афганистана Абдуллой Абдуллой, сообщает иранское агентство ISNA. Высшие должностные лица выразили соболезнование правительству и народу Ирана в связи со смертью генерала.

Ранее в этот же день Роухани во время своего визита к заместителю премьер-министра, главы МИД Катара Мухаммеду бен Абделю Рахману Аль Тани заявил, что Соединенные Штаты встали на новый путь, опасный для Ближнего Востока.

При ракетном ударе Вашингтона по аэропорту Багдада 2 января погибли заместитель главы «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и руководитель управления общественных связей ополчения Мухаммед аль-Джабири. Также был убит Касем Сулеймани, который командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс».

Источник: Газета Известия

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