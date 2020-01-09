Рубль снизился к доллару и евро после роста в новогодние каникулы

9 января 2020     8
Рубль снизился к доллару и евро после роста в новогодние каникулы

Рубль снижается по отношению к доллару и евро после роста, зафиксированного в новогодние каникулы. Об этом свидетельствуют данные торгов 9 января на Московской бирже.

По состоянию на 10:16 мск, курс доллара поднялся до 61,22 рубля, курс евро — до 67,96 рубля. Накануне доллар обновил минимум с мая 2018 года, опустившись до 61,08 рубля. Курс евро обновил минимум с января 2018 года, опустившись до 67,91 рубля.

Стоимость барреля нефти марки Brent, по данным торгов на лондонской бирже ICE Futures, упала на 0,076% и составила $65,39.

Ранее, 8 января сообщалось, что мартовские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 3,57% — до 65,83 за баррель.

Источник: Газета Известия

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