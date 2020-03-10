Рублю помогли избежать сильного провала

Продажа валюты Банком России помогла рублю избежать сильного провала. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Издание, ссылаясь на обзор аналитиков Альфа-банка, пишет, что падение рубля в первый день российских торгов после срыва сделки ОПЕК+ оказалось не таким глубоким, как ожидалось. Эксперты предполагали, что российская валюта закрепится на отметке 75 рублей за доллар. Однако во время открытия торгов на Московской бирже 10 марта курс ослабел до 71-72 рублей за доллар и на этом уровне закрепился. Этому способствовали превентивные меры Центробанка, о которых было объявлено еще до начала официальной торговой сессии, указывает РБК.

В понедельник, 9 марта, когда на Мосбирже был выходной, реакция рубля на падение цен на нефть была острее — доллар поднялся до 75 рублей. В тот же день Банк России информировал о приостановке закупки валюты, а 10 марта сообщил, что начнет продавать валюту. Отмечается, что по стандартной процедуре он должен был начать это делать позднее, поскольку объемы продаж и покупки валюты по плану устанавливаются на третий рабочий день очередного месяца.

Вместе с тем Центробанк ввел регуляторные послабления для банков, финансирующих туристические и транспортные компании, а также производителей лекарств и медтехники.

Ранее 10 марта в Банке России заявили, что регулятор готов при необходимости пойти на дополнительные меры для того, чтобы защитить российскую экономику и рынок от внешних шоков.

10 марта Московская биржа после праздников открылась обвалом на фоне распада сделки ОПЕК+, снижения цены на нефть и падения зарубежных рынков. На открытии торгов курс доллара подскочил до 72,77 рубля, евро торговался на уровне 82,6 рубля. ЦБ во вторник начал продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

Источник: Лента.Ру