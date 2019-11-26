Руководителей российского спорта срочно вызвали в Кремль

26 ноября 2019     10
Руководителей российского спорта срочно вызвали в Кремль

Руководителей российских спортивных федераций срочно вызвали в администрацию президента России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, в ближайшее время пройдет встреча, на которой будут обсуждаться рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA). Принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе пишет, что заседание состоится 28 ноября.

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00:07 — Сегодня

Ранее 25 ноября стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Если эта рекомендация будет принята на собрании 9 декабря, то российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2020 года только под нейтральным флагом. Кроме того, в отчете комитета предлагается запретить российским спортивным чиновникам присутствовать на соревнованиях. Стране также хотят запретить принимать на своей территории международные соревнования.

Источник: Лента.Ру

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