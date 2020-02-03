Призидиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ушел в отставку. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщается на сайте организации.
Источник: Лента.Ру
Призидиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ушел в отставку. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщается на сайте организации.
Источник: Лента.Ру
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Руководители российской легкой атлетики ушли в отставку
Призидиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ушел в отставку. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщается на сайте организации. Источник: …
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В Лондоне обнаружили бомбу времён Второй мировой войны
21:58 Большая часть лондонского района Сохо оцеплена из-за обнаружения, предположительно, бомбы времён Второй мировой войны. Об этом сообщает SkyNews со …
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Севприроднадзор ищет виновных в нелегальном сбросе отходов в Килен-балке
Установить датчики на все машины юридических лиц, которые вывозят мусор и за месяц разработать сайт, где будут отображаться их маршруты …
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Вести Севастополь 3.02.2020. Выпуск 20:45
Главные темы выпуска: – В Килен-Балке снова обнаружен строительный мусор. Возбуждено административное дело, нарушителей ищут правоохранительные органы. – Все находки …
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Инспекторы обнаружили 1,5 т омуля при досмотре микроавтобуса в Приангарье
В Иркутской области инспекторы ГИБДД и Россельхознадзора обнаружили почти 1,5 т запрещенного к вылову омуля при досмотре микроавтобуса. Свыше 6 …