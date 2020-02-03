Руководители российской легкой атлетики ушли в отставку

Призидиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ушел в отставку. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщается на сайте организации.

Руководители российской легкой атлетики ушли в отставку Призидиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ушел в отставку. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщается на сайте организации. Источник: …



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Вести Севастополь 3.02.2020. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: – В Килен-Балке снова обнаружен строительный мусор. Возбуждено административное дело, нарушителей ищут правоохранительные органы. – Все находки …

