Руководители российской легкой атлетики ушли в отставку

3 февраля 2020     2
Руководители российской легкой атлетики ушли в отставку

Призидиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ушел в отставку. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщается на сайте организации.

Источник: Лента.Ру

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