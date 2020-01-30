Руководство Ростовской области подвело экономические итоги пятилетки

29 января в конгресс-холле Донского государственного технического университета состоялось совещание министерства экономического развития Ростовской области. Темой обсуждения стали итоги работы на протяжении пяти лет и постановка новых задач.

В мероприятии под председательством губернатора Василия Голубева приняли участие около тысячи представителей правительства региона, бизнеса, общественных и деловых объединений.

За прошедшие пять лет в экономику региона привлечено около 1,5 трлн рублей инвестиций, рассказали руководители области. Кроме того, сохранены все меры господдержки, а льготы малому бизнесу по «упрощенке» и налоговым каникулам превысили 10 млрд рублей.

Глава министерства экономического развития Максим Папушенко в своем докладе отметил, что производительность труда в Ростовской области за пять лет выросла на 13,4% — вчетверо больше, чем по всей стране.

Власти уделяют много внимания поддержке и развитию предпринимательства. В регионе работает более 174 тыс. предприятий, где занято более полумиллиона человек. 90% экспортеров — это малый и средний бизнес, что говорит об их высоком уровне конкурентоспособности.

Туристический поток в регион вырос почти на 50%. Это позволило области войти в золотую двадцатку туристических регионов.

Губернатор региона Василий Голубев отметил позитивные тенденции в экономике региона и дал ряд новых поручений.

«Создание новых точек экономического роста — в числе приоритетных задач, работа над которыми приведет к улучшению экономического самочувствия населения. Они закреплены в Стратегии-2030, в национальных проектах», — отметил он.

Источник: Газета Известия