Руководящего командой с трона Марадону подняли на смех

Главный тренер клуба «Химнасия Ла-Плата» Диего Марадона следил за матчем команды в чемпионате Аргентины против «Ньюэллс Олд Бойc» с трона, чем вызвал реакцию у пользователей социальных сетей. Фото появилось в Twitter Goal.

Юзеры сравнили Марадону с героем сериала «Симпсоны» и фильма «Крестный отец», а также вспомнили о прошлом аргентинца. «У него там специальные отсеки для наркотиков», «Какой напыщенный, жирный болван!» — писали они.

Встреча завершилась разгромной победой «Химнасии» со счетом 4:0. После 11 матчей команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, имея в активе семь очков.

59-летний Марадона возглавил команду в сентябре этого года. До этого он сотрудничал с «Аль-Фуджайрой» и «Аль-Васль» из ОАЭ. Также специалист работал в сборной Аргентины. Под его руководством альбиселесте дошли до четвертьфинала чемпионата мира-2010.

Как игрок Марадона известен по выступлениям за «Бока Хуниорс», «Барселону» и «Наполи». В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 1986 году.

Источник: Лента.Ру