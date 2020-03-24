Русская жена бразильского футболиста поведала о травле от соотечественников

24 марта 2020     6
Русская жена бразильского футболиста поведала о травле от соотечественников

Жена бразильского нападающего «Палмейрас» Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала о том, что получает угрозы и оскорбления от соотечественников из-за цвета кожи супруга. Об этом она рассказала в сторис своего Instagram.

По словам Дорожко, она сталкивается с травлей от соотечественников на почве расизма. «Мне каждый день желают смерти и пишут очень много жутких оскорблений», — написала она в ответ на вопрос одного из подписчиков. Она призналась, что удивлена тем, что цвет кожи ее супруга вызывает настолько сильные эмоции у людей.

Адриано познакомился с россиянкой во время игры за московский «Спартак». Форвард выступал за красно-белых с 2017 по 2019 год и завоевал с москвичами золото чемпионата России.

Адриано известен по выступлениям за донецкий «Шахтер» и «Милан».

Источник: Лента.Ру

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