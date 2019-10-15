Русский борщ признали орудием российской пропаганды

Заявления о том, что борщ является блюдом русской кухни, можно рассматривать как российскую военную пропаганду. Об этом во вторник, 15 октября, пишет «Би-би-си».

Автор публикации обратил внимание на твит, появившийся в Twitter-аккаунте Russia, связанном с МИД России. В посте, опубликованном на странице еще в мае 2019 года, говорилось, что борщ — это одно из самых известных и любимых блюд русской кухни и ее символ, и приводился рецепт этого блюда.

При этом, отмечает «Би-би-си», если для обычного пользователя Twitter подобный твит выглядел очевидным и безвредным, в украинском сегменте соцсети он вызвал в том числе негодование. «Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.

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00:18 — 30 ноября 2016

Как заявил «Би-би-си» ныне живущий в Лондоне аналитик по политическим и экономическим рискам белорусского происхождения Алекс Кокчаров, подобные заявления со стороны российского МИД являются ничем иным как «очередной попыткой культурной апроприации со стороны Москвы».

Аналогичной точки зрения придерживается и другой эксперт агентства, шеф-повар располагающегося в Нью-Йорке украинского ресторана Veselka Олеся Лев (Olesia Lew). «Да, русские заявляют, что это их блюдо. Однако это то блюдо, которое они получили за счет оккупации», — подчеркнула она.

По ее словам, борщ утвердился в коллективном сознании в качестве блюда именно русской кухни в основном благодаря усилиям Кремля, в частности советского лидера Иосифа Сталина. Так, пишет «Би-би-си», Сталин дал поручение Анастасу Микояну, который в 1930-х годах занимал должность народного комиссара пищевой промышленности СССР, разработать так называемую советскую национальную кухню. По итогам его работы появилась Книга о вкусной и здоровой пище, в которой были собраны рецепты блюд, традиционных для различных народов, живших на территории Советского Союза.

«Эта кулинарная книга сделала все эти блюда частью советской культуры и таким образом русской, так как русская культура была наиболее значимой для СССР», — отметила Лев.

Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве. Украинская сторона считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны, а также за референдум в Крыму, после которого полуостров стал частью России. Кремль отвергает все обвинения.

Источник: Лента.Ру