Русский злодей признан худшим антигероем вселенной «Мстителей»

9 июля 2019     23
Русский злодей признан худшим антигероем вселенной «Мстителей»

Портал USA Today составил рейтинг всех суперзлодеев из киновселенной «Мстителей» от наименее удачных к самым проработанным и интересным персонажам. Всего в 23 фильмах от студии Marvel критики насчитали 32 антигероя.

Последнее место в списке занял русский инженер-изобретатель Иван Ванко, скрывающийся под прозвищем Хлыст. Он появился в фильме «Железный человек 2» 2010 года, где противостоял Тони Старку (Роберт Дауни-младший). Роль Хлыста исполнил Микки Рурк.

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