РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистов

23 июня 2019     19
РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Колосков заявил, что глубоко сожалеет о случившемся. «Я просто не мог поверить, что футболисты будут такой разменной монетой в этой политической игре, мне в страшном сне не могло присниться», — отметил он. Почетный президент РФС отказался верить, что это массовое явление среди футболистов.

Колосков добавил, что футболистам, продемонстрировавшим антироссийскую символику, навсегда закрыт вход в Российскую премьер-лигу. «Первая причина, конечно, это наши политические враги, если использовать их лексикон. Ну и там нет таких футболистов, чтобы можно было на что-то закрыть глаза», — подытожил он.

Акция была организована в 19-м туре чемпионата Грузии. В майках с антироссийскими лозунгами вышли игроки кутаисского «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави. На футболках было написано, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией.

Беспорядки в столице Грузии начались 20 июня. Инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова (политик занял кресло спикера грузинского парламента во время открытия сессии Межпарламентской ассамблеи) спровоцировал многотысячные акции протеста. Протестующие отправились на штурм здания законодательного органа в Тбилиси. Полицейские применили силу, в результате чего пострадали 240 человек, в том числе и 80 представителей правоохранительных органов.

Источник: Лента.Ру

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