РФ восприняла сигнал стран НАТО об отсутствии планов по размещению ядерных ракет

Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что РФ услышала заявление НАТО об отсутствии планов по размещению ракет средней дальности в ядерном оснащении. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает ТАСС.

Грушко подчеркнул, что размещение американских ракет средней дальности в непосредственной близости от границ России повлияет на стратегический баланс. По его словам, европейцы тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы их континент не превратился в «некую платформу для размещения и пуска американских ракет».

«На сегодняшний день НАТО заявляет о том, что у них нет планов размещения ракет средней дальности в ядерном оснащении. Мы восприняли этот сигнал», — заключил он.

Ранее 10 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс согласовал набор мер для усиления обороны, однако это не касается размещения новых наземных ядерных ракет в Европе. Так он прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года из-за якобы нарушения договора со стороны России. При этом он не скрывал, что хочет заключить новое соглашение уже при участии Китая, а также тот факт, что Вашингтон намерен разработать новые виды вооружения.

Россия неоднократно призывала американскую сторону сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако, не получив позитивной реакции из США, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД. Таким образом, 2 августа из-за инициативы США соглашение прекратило свое действие.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Источник: Газета Известия