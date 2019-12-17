РФ и Китай призвали к демилитаризации Корейского полуострова

Проект резолюции Совета Безопасности ООН, который был предложен Россией и Китаем, содержит призыв к снижению военной активности на Корейском полуострове. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на копию документа.

В нем говорится о «приветствии продолжения диалога между США и КНДР на всех уровнях». В то же время в проекте резолюции содержится призыв ко всем сторонам к дальнейшим практическим шагам по сокращению военной напряженности на Корейском полуострове и предотвращению любой военной конфронтации всеми возможными мерами.

Это касается в том числе заключение соглашений между военными ведомствами и принятие формальной декларации или мирного договора об окончании Корейской войны.

Также в тексте отмечается, что Совет Безопасности следует «адаптировать» санкции, так как северокорейская сторона «выполняет свои обязательства». Резолюция определяет, что ограничительные меры, напрямую затрагивающие средства к существованию гражданского населения КНДР, должны быть сняты в кратчайшие сроки.

8 ноября сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай завершают согласование плана действий по урегулированию проблем Корейского полуострова со странами «шестерки» (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция, Германия).

22 октября в КНДР заявили о раздражении из-за военных учений США и Южной Кореи. В официальных СМИ страны подчеркивалось, что Пхеньян считает последние такие учения «недопустимой военной провокацией» и «откровенным враждебным актом».

1 октября замминистра обороны США по политическим вопросам Джон Руд заявил, что возвращение ядерного оружия на Корейский полуостров не входит в планы Вашингтона. При этом представитель Пентагона отметил, что США уже приступили к разработке новых ракет средней дальности.

Источник: Газета Известия