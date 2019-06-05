РФ и США запланировали встречи по вопросам контроля над вооружениями

У России и Соединенных Штатов запланированы встречи по вопросам контроля над вооружениями. Об этом в интервью изданию Defense One сообщила помощник госсекретаря Андреа Томпсон.

Томпсон в данный момент участвует в международном форуме в Сингапуре. На полях мероприятия данные вопросы не обсуждались, так как помощник госсекретаря считает, что «это был не тот уровень». Для двусторонних дискуссий есть отдельный форум.

При этом она не сообщила, место и дату проведения подобных встреч. Отмечается, что в госдепе США Томпсон занимается вопросами контроля над вооружениями и проблемы международной безопасности.

29 мая помощник президента США, старший директор Совета нацбезопасности Тим Моррисон заявил, что решение о продлении Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Трамп примет в 2020 году. Он также высказал мнение о незаинтересованности РФ в продлении ДСНВ, что позже было опровергнуто Москвой.

В 2010 году Москва и Вашингтон подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-III). Соглашение предполагает сокращение ядерного арсенала обеими сторонами таким образом, чтобы к началу 2018 года общее число вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Источник: Газета Известия