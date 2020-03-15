Рыбак сразился с тремя опасными акулами за огромную рыбу и попал на видео

mirror.co.uk

Рыбак поймал огромную одноцветную гимносарду и сумел отбить ее у трех рифовых акул, пытавшихся украсть крупный улов. На видео произошедшего обратило внимание издание The Mirror.

29-летний американец Коул Харрисон (Cole Harrison) отправился на подводную рыбалку возле Островов Кука. Он загарпунил большую рыбу, однако, когда подтягивал леску, увидел, что вокруг нее кружится несколько акул. Подводные хищники отрывали куски от гимносарды и пытались съесть ее. Рыбак решил сразиться с ними за добычу.

Харрисон не испугался опасных акул и продолжал тянуть леску на себя, время от времени всплывая на поверхность, чтобы подышать и подозвать друга. В итоге его приятель сумел вытащить и рыбака, и его изрядно покусанный улов на лодку, оставив акул ни с чем.

«Я сумел сохранить спокойствие, но это все опыт. Я всю жизнь погружался с акулами и рыбачил с 10 лет. Акулы врезались в меня, некоторых моих друзей они кусали. Мне повезло, что все получилось», — прокомментировал случившееся Харрисон. Он признался, что, если бы лодка не подплыла вовремя, акулы могли бы укусить его.

Одноцветная гимносарда — вид крупных быстро плавающих рыб семейства скумбриевых. Максимальная длина тела — 248 сантиметров, а масса — 131 килограмм.

Рифовые акулы представляют некоторую опасность для человека. Зарегистрированы случаи нападений, в основном спровоцированных людьми.

Источник: Лента.Ру