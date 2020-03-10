Рэпера Моргенштерна доставили в больницу

Рэпера и блогера Моргенштерна (Morgenshtern) доставили в больницу. Об этом он сообщил в своих Instagram-stories.

«Это ****** [проклятая] ангина. Конечно, вместо того, чтобы лечиться, я решил ******* [устроить] концерт, и вот, пожалуйста, получи осложнения. Одна из гланд настолько опухла, ***** [блин], стала настолько огромной, примерно как я в медиа-сфере сейчас. Вот огроменной стала. Мне дышать труднее стало, глотать, говорить вообще было невозможно. Сейчас приехал, лег в больницу, мне в эту гланду воткнули нож, потом ножницы, вот так раздвинули и все говно оттуда вылилось», — рассказал исполнитель.

По его словам, в ближайшее время его ждут капельницы с антибиотиками, а также постельный режим. Артист пожаловался, что он плюется кровью и не может есть и пить.

В декабре певец Николай Басков раскритиковал молодежную музыку и Моргенштерна за непонимание смысла жизни. Он заявил, что смысл и цель жизни — это любовь ко всему, а Моргенштерн в ответ пообещал записать на него дисс. «Ты не забывай, я народный артист Чечни, так что сильно не ***********», — отреагировал Басков.

Источник: Лента.Ру