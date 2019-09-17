Рэпер Machine Gun Kelly приедет в Москву

Американский рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя Ричард Колсон Бейкер) выступит в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Музыкант приедет в Россию в рамках мирового тура с презентацией еще не вышедшего альбома Hotel Diablo.

Machine Gun Kelly получил скандальную известность благодаря диссу Killshot, который на него записал хип-хоп-исполнитель Eminem.

В дискографии 29-летнего Бейкера три студийных альбома. Он также снялся в нескольких фильмах и сериалах, таких, как «Птичий короб», «Грязь» и «Вирус».

Концерт Machine Gun Kelly состоится 22 сентября в «ГлавClub Green Concert». Билеты на него можно приобрести на сайте заведения.

Источник: Лента.Ру