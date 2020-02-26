Рябков заявил о продолжении взаимодействия с Венесуэлой

Россия продолжит взаимодействие с Венесуэлой в энергетической, военно-технической и других сферах, несмотря на санкционное давление США. Об этом 26 февраля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы будем продолжать методично, поступательно развивать взаимодействие с этой страной (Венесуэлой), как и со всеми другими странами, с кем у нас нормальные взаимовыгодные отношения и в энергетической, и в военно-технической, и в любой другой сфере», — приводит его слова «Интерфакс».

Рябков подчеркнул, что Россия не поддается санкционному давлению и не подчиняется «никаким волюнтаристским приемам» Вашингтона.

24 февраля власти США ввели ужесточенный контроль экспорта товаров технологического и военного значения в отношении России. РФ из благоприятной категории с пометкой A будет переведена в режим D, предназначенный для стран, которые вызывают озабоченность в плане экспорта ядерных и ракетных технологий.

18 февраля Соединенные Штаты ввели санкции против компании Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за посредничество при продаже нефти из Венесуэлы. Они коснулись всего спектра деятельности компании, но не затронули «Роснефть».

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне продолжительных протестных акций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Источник: Газета Известия