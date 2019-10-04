Рябков сообщил о приглашении О’Брайена в Россию

3 октября 2019     15
Рябков сообщил о приглашении О'Брайена в Россию

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О’Брайена пригласили посетить Россию. Об этом 3 октября сообщает «РИА Новости».

Как пояснил дипломат, сроки его визита согласовываются.

Рябков также обратил внимание на предложения по формату и составу Американо-российского делового совета. По его словам, Вашингтон пока не выразил готовность сформулировать свою позицию по составу и формату своего представительства в этом органе.

«Если американская сторона “дозреет” до этого и конкретизирует свою позицию, мы будем это приветствовать. Возможности встреч есть в том числе на многосторонних площадках, на форумах, которые проводятся в России по различным линиям, в том числе под эгидой правительства», — цитирует ТАСС замглавы российского МИД.

Ранее пост советника по национальной безопасности президента США занимал Джон Болтон. Американский лидер Дональд Трамп уволил его 10 сентября из-за очень «очень крупных ошибок», которые допустил экс-советник. С 18 сентября эту должность занимает О’Брайен.

3 октября на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин рассказал о будущем сотрудничестве России и США. По его словам, Москва готова сотрудничать с Вашингтоном настолько, насколько сами Штаты готовы сотрудничать с Россией.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе произошло возгорание на ракетном катере
В Севастополе произошло возгорание на ракетном катере

«Шуя» в настоящее время находится на причале 13-го судоремонтного завода Севастополя. В одном из кормовых отсеков катера сегодня произошло задымление, …


На Винных дорогах Севастополя невозможно будет заблудиться
На Винных дорогах Севастополя невозможно будет заблудиться

В Севастополе началась установка указателей на «Винных дорогах» – это часть проекта «Терруар Севастополь». К нему присоединились уже несколько десятков …


«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы

3 октября 2019, 23:58 Российский «Краснодар» потерпел поражение от испанского «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. @EuropaLeague …


«Краснодар» вслед за ЦСКА снова проиграл в Лиге Европы
«Краснодар» вслед за ЦСКА снова проиграл в Лиге Европы

«Краснодар» уступил испанскому «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча состоялась в …


Рябков сообщил о приглашении О'Брайена в Россию
Рябков сообщил о приглашении О’Брайена в Россию

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О’Брайена пригласили посетить Россию. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты