Рябков сообщил о приглашении О’Брайена в Россию

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О’Брайена пригласили посетить Россию. Об этом 3 октября сообщает «РИА Новости».

Как пояснил дипломат, сроки его визита согласовываются.

Рябков также обратил внимание на предложения по формату и составу Американо-российского делового совета. По его словам, Вашингтон пока не выразил готовность сформулировать свою позицию по составу и формату своего представительства в этом органе.

«Если американская сторона “дозреет” до этого и конкретизирует свою позицию, мы будем это приветствовать. Возможности встреч есть в том числе на многосторонних площадках, на форумах, которые проводятся в России по различным линиям, в том числе под эгидой правительства», — цитирует ТАСС замглавы российского МИД.

Ранее пост советника по национальной безопасности президента США занимал Джон Болтон. Американский лидер Дональд Трамп уволил его 10 сентября из-за очень «очень крупных ошибок», которые допустил экс-советник. С 18 сентября эту должность занимает О’Брайен.

3 октября на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин рассказал о будущем сотрудничестве России и США. По его словам, Москва готова сотрудничать с Вашингтоном настолько, насколько сами Штаты готовы сотрудничать с Россией.

Источник: Газета Известия