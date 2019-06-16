Саакашвили захотел убрать парламент из Киева

16 июня 2019     13
Саакашвили захотел убрать парламент из Киева

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Саакашвили привел в пример грузинский город Кутаиси, где также перенесли парламент. По его мнению, здание Верховной Рады необходимо вынести за пределы украинской столицы и разместить парламент в новом помещении, чтобы «начать все с чистого листа».

14 июня политик раскритиковал инфраструктуру страны. Он заявил, что государство стало похоже на Нигерию — самую коррумпированную, по его словам, страну в мире. Саакашвили признался, что ему стыдно за то, что Украина выглядит «как страна третьего мира».

13 июня стало известно, что Саакашвили и его партия «Рух новых сил» примут участие в выборах в Верховную Раду. Согласно данным последнего опроса Киевского международного института социологии, партию «Рух новых сил» готовы поддержать 0 процентов украинцев.

Михаил Саакашвили вернулся на Украину 29 мая, на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство. Политик был лишен украинского подданства более двух лет. Соответствующий указ издал в 2017 году бывший президент страны Петр Порошенко.

Источник: Лента.Ру

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