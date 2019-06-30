Саакашвили и Ляшко покричали друг на друга в прямом эфире

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко поругались в прямом эфире ток-шоу «Оппозиция» телеканала «Наш». Видеозапись передачи опубликована на YouTube.
Спор начался после того, как Ляшко рассказал о проблемах семей с больными детьми, на что Саакашвили предложил тому пожертвовать миллион долларов на их лечение. В ответ депутат предложил бывшему губернатору поехать на родину, где против него завели уголовное дело, «чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии».
Саакашвили заявил, что в отличие от «болтающего» Ляшко он «построил дорогу в Одессе». После этого политики продолжили ругаться в прямом эфире еще некоторое время.
Михаил Саакашвили вернулся на Украину 29 мая, после того как новый президент страны Владимир Зеленский вернул ему гражданство. Он сразу заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах, и поделился планами продолжить карьеру в родной Грузии. Однако уже 13 июня политик передумал.
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