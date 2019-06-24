Саакашвили отреагировал на уступки властей Грузии

24 июня 2019     18
Саакашвили отреагировал на уступки властей Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ответ на решение правящей партии «Грузинская мечта» провести в 2020 году парламентские выборы по пропорциональной системе призвал повести в стране досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению политика, лидер правящей партии Бидзина Иванишвили хочет разъединить оппозицию и получить всю власть в стране. «Этот человек действительно считает нас идиотами. Все, кто согласится на это предложение Иванишвили (проводить очередные парламентские выборы по пропорциональной системе — прим. «Ленты.ру») являются или глупцами или купленными», — заявил Саакашвили.

Также он посоветовал участникам акций протеста требовать не только отставки министра внутренних дел Гиоргия Гахарии и освобождения всех арестованных демонстрантов, но и назначения внеочередных парламентских выборов и смены председателя Центральной избирательной комиссии Тамары Жвания.

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