Саакашвили отругал одесских коммунальщиков за мертвого дельфина

10 ноября 2019     10
Саакашвили отругал одесских коммунальщиков за мертвого дельфина

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время велопрогулки по одесскому пляжу наткнулся на труп дельфина, который местные коммунальщики не убирают уже несколько дней. Он написал в Facebook пост, в котором назвал ситуацию дикой, и выразил надежду, что с мертвым животным что-то сделают хотя бы после этого.

Экс-губернатор написал, что хотел «насладиться последними днями тепла до наступления зимы» и поехал кататься на велосипеде по Трассе здоровья. Работники пляжа «Дельфин», расположенного на ней, пожаловались ему на коммунальщиков, уже два дня не убирающих труп животного. По их словам, работники ЖКХ сообщают, что у них нет никаких возможностей в этой ситуации и советуют им самим как-то избавиться от мертвого дельфина, но работники пляжа не знают, как это сделать.

«Абсолютно дикая ситуация. Уверен, что нигде в мире не было бы подобного равнодушия к такой ситуации со стороны коммунальщиков. Надеюсь, городские службы среагируют хотя бы на этот пост», — написал экс-губернатор.

В августе коммунальщики в Самаре установили перед домом должника «говорящую пирамиду позора» — конструкцию со встроенным магнитофоном, несколько раз в час воспроизводящим информацию о неплательщике и сумме долга за воду.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Нурмагомедов обратился к задушенному на турнире UFC брату
Нурмагомедов обратился к задушенному на турнире UFC брату

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов обратился к двоюродному брату Абубакару, который потерпел поражение в бою против немца Давида …


Саакашвили отругал одесских коммунальщиков за мертвого дельфина
Саакашвили отругал одесских коммунальщиков за мертвого дельфина

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время велопрогулки по одесскому пляжу наткнулся на труп дельфина, который местные коммунальщики не убирают …


Новый глава «Слуги народа» назвал приоритетные задачи партии
Новый глава «Слуги народа» назвал приоритетные задачи партии

16:47 Недавно избранный на пост главы партии «Слуга народа» Александр Корниенко назвал три приоритетные задачи работы политического объединения. @sashkokorniyenko Facebook …


Российский миллиардер «расплакался», из-за возвращения Крыма в состав России
Российский миллиардер «расплакался», из-за возвращения Крыма в состав России

Экс-владелец группы «Связной» Максим Ноготков рассказал, что считает присоединение Крыма причиной краха своей бизнес-империи из-за последующей девальвации рубля. Об этом …


Мужчина выпил чая из «Макдоналдса» и опьянел
Мужчина выпил чая из «Макдоналдса» и опьянел

Американец выпил холодного чая в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» и опьянел. Об этом сообщает Metro. 24-летний Пэрриш Браун (Parrish Brown) …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты