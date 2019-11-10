Саакашвили отругал одесских коммунальщиков за мертвого дельфина

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время велопрогулки по одесскому пляжу наткнулся на труп дельфина, который местные коммунальщики не убирают уже несколько дней. Он написал в Facebook пост, в котором назвал ситуацию дикой, и выразил надежду, что с мертвым животным что-то сделают хотя бы после этого.

Экс-губернатор написал, что хотел «насладиться последними днями тепла до наступления зимы» и поехал кататься на велосипеде по Трассе здоровья. Работники пляжа «Дельфин», расположенного на ней, пожаловались ему на коммунальщиков, уже два дня не убирающих труп животного. По их словам, работники ЖКХ сообщают, что у них нет никаких возможностей в этой ситуации и советуют им самим как-то избавиться от мертвого дельфина, но работники пляжа не знают, как это сделать.

«Абсолютно дикая ситуация. Уверен, что нигде в мире не было бы подобного равнодушия к такой ситуации со стороны коммунальщиков. Надеюсь, городские службы среагируют хотя бы на этот пост», — написал экс-губернатор.

В августе коммунальщики в Самаре установили перед домом должника «говорящую пирамиду позора» — конструкцию со встроенным магнитофоном, несколько раз в час воспроизводящим информацию о неплательщике и сумме долга за воду.

Источник: Газета Известия