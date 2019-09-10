Савченко посетовала на трудности в поиске новой работы

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne рассказала о том, что ищет новую работу.

По словам Савченко, человеку с судимостями найти работу достаточно тяжело. В частности, она пожаловалась на трудности, которые связаны с возвращением на военную службу. «Кто же меня с моими статьями возьмет снова на службу в Вооруженные силы Украины и доверит мне самолет?» — заявила Савченко, подчеркнув, что для работы пилотом нужно иметь также и соответствующее состояние здоровья, которое «очень сильно пострадало» во время заключения.

Кроме того, бывший депутат отметила, что далеко не каждый работодатель «захочет иметь у себя Надежду Савченко». Она подчеркнула, что ищет работу, в которой потребуется физическое напряжение, а контакты с людьми будут ограничены.

Надежда Савченко пыталась переизбраться в парламент по округу №51, который находится рядом с зоной боевых действий на востоке Украины и входит в так называемую серую зону. За нее проголосовали лишь восемь человек. Савченко назвала выборы «грязными и отвратительными», но заявила, что не будет оспаривать их результаты.

Источник: Лента.Ру