Савченко посетовала на трудности в поиске новой работы

10 сентября 2019     12
Савченко посетовала на трудности в поиске новой работы

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne рассказала о том, что ищет новую работу.

По словам Савченко, человеку с судимостями найти работу достаточно тяжело. В частности, она пожаловалась на трудности, которые связаны с возвращением на военную службу. «Кто же меня с моими статьями возьмет снова на службу в Вооруженные силы Украины и доверит мне самолет?» — заявила Савченко, подчеркнув, что для работы пилотом нужно иметь также и соответствующее состояние здоровья, которое «очень сильно пострадало» во время заключения.

Кроме того, бывший депутат отметила, что далеко не каждый работодатель «захочет иметь у себя Надежду Савченко». Она подчеркнула, что ищет работу, в которой потребуется физическое напряжение, а контакты с людьми будут ограничены.

Надежда Савченко пыталась переизбраться в парламент по округу №51, который находится рядом с зоной боевых действий на востоке Украины и входит в так называемую серую зону. За нее проголосовали лишь восемь человек. Савченко назвала выборы «грязными и отвратительными», но заявила, что не будет оспаривать их результаты.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Более тысячи артековцев написали географический диктант
Более тысячи артековцев написали географический диктант

В «Артеке» 8 сентября прошёл географический диктант «Направление: Север», посвящённый теме освоения русского Севера и его коренным народам. Мероприятие было …


Ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» отправились на масштабные учения ЮВО
Ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» отправились на масштабные учения ЮВО

Севастопольские береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» отправились на полигоны боевой подготовки Южного военного округа. Там проходит лагерный сбор, в …


Савченко посетовала на трудности в поиске новой работы
Савченко посетовала на трудности в поиске новой работы

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne рассказала о том, что ищет новую работу. По словам Савченко, …


Выборы в Госсовет Крыма: обработаны 99,99% бюллетеней
Выборы в Госсовет Крыма: обработаны 99,99% бюллетеней

На 50 мест в республиканском парламенте по общерегиональному списку претендовали 421 человек, еще на 25 мест по одномандатным округам – …


Вести Севастополь 9.09.2019
Вести Севастополь 9.09.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Первая пятёрка в городском парламенте. Как распределятся места и как голосовали в городе и сёлах Севастополя?  …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты