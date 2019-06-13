Савченко призвала Украину вернуться к внеблоковому статусу

Украина на некоторое время должна сохранить внеблоковый статус и решить свои внутренние проблемы, заявила депутат Верховной рады Наджеда Савченко.

«Украине на некоторое время нужно уйти во внеблоковый статус, чтобы сделать свою домашнюю работу. Мы не можем пойти с нашими проблемами к кому-нибудь. Тот, кто поможет нам решить проблемы – не всегда окажется нашим другом и может попросту захватить нас», – сказала нардеп в эфире телеканала NewsOne.

По мнению Савченко, Украина является форпостом регионального значения и должна разобраться со своим положением в мире.

«У нас есть выход в море, множество природных ресурсов, а также заводы, которые производят качественную технику. Но, сейчас это все работает неправильно. Если мы все это сможем восстановить, то Украина станет сильной и независимой», – добавила она.

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство страны решило отказаться от внеблокового статуса, а позднее изменило конституцию, закрепив в ней в качестве цели внешней политики вступление в НАТО и в ЕС.

Источник: Газета Известия