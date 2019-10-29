Савченко раскритиковала РФ и США за отношение к украинским радикалам

29 октября 2019     4
Савченко раскритиковала РФ и США за отношение к украинским радикалам

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала российских и американских политиков за позицию в отношении украинских радикалов, в том числе из батальона «Азов».

В эфире телеканала «112 Украина» Савченко передала привет конгрессменам США, недавно потребовавшим от Госдепартамента признать «Азов» террористической организацией.

«Хочу сравнить их с парламентариями Госдумы, которые когда-то приняли решение, что «Правый сектор» (запрещена в РФ) у них считается террористической организацией. Пускай они свои организации разбирают в России и в США, и там разбираются, кто у них террористы, а кто нет», — сказала экс-нардеп.

По ее словам, «Азов» входит в состав вооруженных сил Украины, а Москва и Вашингтон не должны решать, как будет выглядеть армия Украины.

«Служащие в «Азове» не берут отпуска и идейно верят в победу Украины», — добавила она.

Накануне поддержку «Азову» выразил глава МВД Украины Арсен Аваков, который посетил в Мариуполе центр спецназа нацгвардии Украины. По его словам, батальон является одним из самых профессиональных в ВСУ.

В России против военнослужащих «Азова» возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе за похищения, истязания и применение запрещенных средств и методов ведения войны.

Источник: Газета Известия

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