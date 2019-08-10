Савченко раскрыла подробности своей пикантной фотосессии на пляже

10 августа 2019     17
Савченко раскрыла подробности своей пикантной фотосессии на пляже

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала свою фотосессию на берегу Балтийского моря, вызвавшую ажиотаж в Сети.

По словам Савченко, фотосессия прошла в латвийском селе Юрмалциемс. Поселение поразило экс-нардепа своей обустроенностью и природой. При этом Савченко посетовала, что украинцы не так бережно относятся к своей стране, как жители Латвии.

«Страна, в которой люди сознательно берегут свою природу и исполняют законы. Не отстреливают оленей, не застраивают 300 м от береговой линии, не мусорят на побережье, не ставят заборов вокруг изб, не закрывают домов», — написала политик в Facebook.

7 августа Савченко выложила фото с пляжа. Экс-депутат позировала в изумрудном платье, чем немало удивила подписчиков. Многие сочли необычный для Савченко образ сексуальным.

Источник: Газета Известия

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