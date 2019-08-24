Савченко рассказала об «украинизации» России

24 августа 2019     21
Савченко рассказала об «украинизации» России

Россияне скоро будут понимать украинский язык, заявила депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко.

По словам политика, российские телеканалы транслируют ее выступления на украинском и не переводят их на русский язык.

«Мои эфиры часто, я так замечаю, смотрят в России. Что хочу вам сказать – как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. Украинский язык звучит в российских эфирах», – сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Она отметила, что благодаря этому украинцы и русские начнут лучше понимать друг друга.

Савченко на внеочередных парламентских выборах не смогла избраться раду нового созыва. Нардеп баллотировалась в Донецкой области и согласно данным ЦИК, за нее проголосовали восемь человек.

5 июня Савченко заявила, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского похожи на выступления его предшественника Петра Порошенко. По ее словам, ничего нового Зеленский не озвучил, а из того, что сказано, ничего не будет реализовано.

Источник: Газета Известия

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