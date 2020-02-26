Садальский назвал Малышеву «буржуем от медицины»

26 февраля 2020     20
Садальский назвал Малышеву «буржуем от медицины»

Актер Стас Садальский раскритиковал телеведущую Елену Малышеву за ее ответ возмутившейся ценами в ее клинике россиянке. Свою позицию он высказал в Instagram.

«Буржуй от медицины. Елена М. поясняет, что она руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам приходится платить.
Практически вся ее карьера выросла за счет постоянного присутствия на ТВ и хватки, направленной на личное обогащение». — рассказал он. Артист поинтересовался, как можно на государственном телеканале за государственный счет заниматься рекламой собственного частного бизнеса.

«Первый прием — 20 тысяч рублей, за то, чтобы только поболтать? Лихо!», — отметил он. Садальский пообещал, что не станет лечиться в клинике Малышевой, даже если ему заплатят за это.

Ранее женщина по имени Ольга написала под постом Малышевой, что прием у академика Юрия Беленкова в Медицинском центре Елены Малышевой стоит 20 тысяч рублей. Однако пользовательница добавила, что пенсия ее матери — 23 тысячи рублей. «Обычные пенсионеры не могут платить такие деньги, это очень грустно», — подытожила подписчица.

Доктор ответила, что ее клиника — частная, поэтому пациентам в ней приходится платить. «Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи. В бесплатной больнице за вас заплатит государство», — дала совет ведущая.

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Источник: Лента.Ру

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Актер Стас Садальский раскритиковал телеведущую Елену Малышеву за ее ответ возмутившейся ценами в ее клинике россиянке. Свою позицию он высказал …



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