Сайты по продаже никотиносодержащих смесей будут блокировать

10 января 2020     22
Сайты по продаже никотиносодержащих смесей будут блокировать

Занимающиеся продажей некурительных никотиносодержащих смесей сайты будут подвергаться блокировке в судебном порядке. Об этом 10 января в своем Facebook написал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Сайты, через которые продаются такие смеси, будут блокироваться в судебном порядке. Нужно все это довести до логического завершения: запретить некурительную никотиносодержащую продукцию на территории всего Евразийского союза», — говорится в сообщении.

Он напомнил также, что в декабре давал поручение Роспотребнадзору и МВД России провести ряд внеплановых проверок по продажам аналогов снюсов — некурительных никотиносодержащих смесей. По результатам 150 тыс. проверок было изъято около миллиона единиц соответствующей продукции, продажа которой запрещена, а деятельность производителей приостановлена.

Медведев также добавил, что Россия готова внести инициативу о запрете некурительной никотиносодержащей продукции на территории всего Евразийского союза.

20 декабря сообщалось, что с 1 января на территории Нижегородской области вступит в силу закон, запрещающий продажу, изготовление, приобретение бестабачной никотиносодержащей продукции.

23 декабря 2019 года Совет Федерации обратился к правительству России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство. Члены Совфеда полагают, что запрет поможет защитить здоровье подростков.

26 декабря стало известно о планах властей Удмуртии запретить продажу снюса несовершеннолетним. На следующий день аналогичный законопроект приняли депутаты в Брянской области, 28 декабря — в Ленинградской области.

Источник: Газета Известия

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