Салах отказал «Реалу» и «Ювентусу»

16 июня 2019     20
Салах отказал «Реалу» и «Ювентусу»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отказался от перехода в мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, мерсисайдцы получили конкретные предложения: «Реал» и «Ювентус» были готовы заплатить за египетского форварда 150 миллионов фунтов стерлингов (190 миллионов долларов), однако Салах принял решение остаться в «Ливерпуле».

Отмечается, что «Ливерпуль» получал предложения о продаже партнера Салаха по атаке Садио Мане. Сенегалец также не выразил заинтересованности в уходе из английского клуба.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» стал вторым в Английской премьер-лиге, уступив первое место «Манчестер Сити». При этом команда Юргена Клоппа одержала победу в Лиге чемпионов, обыграв «Тоттенхэм» в финале.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За это время он провел в составе клуба 104 матча и отметился 71 забитым мячом.

13 июня исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал список самых дорогих футболистов мира. Салах стал вторым в рейтинге (219,6 миллиона евро), на первой строчке оказался форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (252,2 миллиона евро).

Источник: Лента.Ру

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