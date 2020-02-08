Салливан заявил о низшей точке в отношениях России и США за 30 лет

8 февраля 2020     20
Салливан заявил о низшей точке в отношениях России и США за 30 лет

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны. Об этом 8 февраля заявил в интервью РБК посол США в России Джон Салливан.

По его словам, цель его работы состоит в том, чтобы остановить спад в отношениях и улучшить их, однако сколько времени на это уйдет — неизвестно. Салливан подчеркнул, что эту работу необходимо начинать прямо сейчас.

«Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России — это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача», — сказал он.

Салливан прибыл в Москву 16 января. Госсекретарь США Майк Помпео привел его к присяге 23 декабря. Ранее дипломат отмечал, что надеется на укрепление отношений двух стран.

Новый американский посол в России сменил на посту Джона Хантсмана, который покинул пост в октябре 2019 года. Сейчас Хантсман баллотируется в губернаторы штата Юта. До прибытия в Москву Салливан работал заместителем госсекретаря США.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Россиянин изнасиловал 16-летнюю студентку на кладбище
Россиянин изнасиловал 16-летнюю студентку на кладбище

В Тамбовской области 35-летний местный житель изнасиловал 16-летнюю студентку колледжа на кладбище. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета …


В Киргизии госпитализировали 10 пострадавших при драке в Казахстане
В Киргизии госпитализировали 10 пострадавших при драке в Казахстане

12:28 В киргизскую больницу обратились 17 казахстанцев и один гражданин Киргизии, пострадавшие в результате массовой драки в Кордайском районе Казахстана. …


За ночь в пункты обогрева в Севастополе обратились 16 человек
За ночь в пункты обогрева в Севастополе обратились 16 человек

Сегодня, 8 февраля, в Севастополе столбик термометра опустился ниже нуля. Днем в разных районах города обещают -2, ночью – до …


Запасы воды в водохранилищах Крыма увеличились
Запасы воды в водохранилищах Крыма увеличились

Наполнение водохранилищ, обеспечивающих водой Симферополь, продолжается, сообщили в Совете министров Крыма. Выпавшие осадки на несколько процентов увеличили объем воды. По …


Родственники пассажиров украинского самолета потребовали от руководства Ирана компенсацию в 1 млрд долларов
Родственники пассажиров украинского самолета потребовали от руководства Ирана компенсацию в 1 млрд долларов

Канадские юристы подали групповой иск против властей Ирана в связи со сбитым 8 января самолетом украинской компании МАУ.Канада потребовала у …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты