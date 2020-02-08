Салливан заявил о низшей точке в отношениях России и США за 30 лет

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны. Об этом 8 февраля заявил в интервью РБК посол США в России Джон Салливан.

По его словам, цель его работы состоит в том, чтобы остановить спад в отношениях и улучшить их, однако сколько времени на это уйдет — неизвестно. Салливан подчеркнул, что эту работу необходимо начинать прямо сейчас.

«Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России — это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача», — сказал он.

Салливан прибыл в Москву 16 января. Госсекретарь США Майк Помпео привел его к присяге 23 декабря. Ранее дипломат отмечал, что надеется на укрепление отношений двух стран.

Новый американский посол в России сменил на посту Джона Хантсмана, который покинул пост в октябре 2019 года. Сейчас Хантсман баллотируется в губернаторы штата Юта. До прибытия в Москву Салливан работал заместителем госсекретаря США.

Источник: Газета Известия