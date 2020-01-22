Самая красивая женщина в мире вышла на подиум в пиджаке на голое тело

@bellahadid / Instagram

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в презентации новой коллекции французского бренда Alexandre Vauthier в рамках Недели высокой моды в Париже. Видеозаписью с показа она поделилась в своем Instagram.

На кадрах видно, что Хадид вышла на подиум в белом костюме в блестящую полоску — брюках свободного кроя и пиджаке, надетом на голое тело. Образ модели дополнен туфлями-лодочками, волосы девушки стилисты собрали в пучок.

Белла Хадид Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Подписчики знаменитости оценили ее внешний вид в комментариях. «Ты просто сногсшибательна», — написал один. «Выглядишь обворожительно!» — заметил другой. «А ну-ка повернись еще раз», — прокомментировал третий. «Элегантность и эта грациозная походка», — высказался четвертый.

15 января Хадид показала серию снимков, сделанных перед зеркалом. На фотографиях она позирует в ванной в прозрачном боди из сетки на голое тело. Производитель вещи — английский модный дом Burberry. Наряд украшен пайетками и стразами, которые окаймляют овальные вырезы по бокам и над грудью модели.

В октябре прошлого года внешность Хадид признали идеальной, ее назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

Источник: Лента.Ру