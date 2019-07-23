Самая молодая миллиардерша в мире снялась в рекламе в прозрачной одежде

Самая молодая в мире миллиардерша, предпринимательница Кайли Дженнер снялась в рекламе собственной косметической линейки Kylie Skin в откровенной одежде. Ее фотография появилась в Instagram-аккаунте бренда в понедельник, 22 июля.
На снимке 21-летняя Дженнер позирует на полу в прозрачном боди и массивных браслетах, склонившись над одним из средств Kylie Skin. В описании к публикации она приглашает поклонников перейти по ссылке в онлайн-магазин компании.
Подписчики похвалили продукцию Дженнер в комментариях к посту. «Лосьон для тела — мое любимое средство», — написала одна из них. «Срочно заказываю!» — пообещала другая. «Это самый лучший бренд косметики», — заявила третья.
В аккаунте самой Кайли Дженнер эта же фотография собрала более четырех миллионов лайков.
5 марта издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics еще в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов. Таким образом она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.
В июле Кайли Дженнер отфотошопила ногу подруги для очередного поста в Instagram и подверглась критике со стороны фанатов. На фото Дженнер и ее подруга Анастасия Караниколау позируют в малиновом и синем мини-платьях модного дома Balenciaga. Внимание подписчиков привлекли неестественные очертания левого бедра Караниколау, и они обвинили Дженнер в злоупотреблении фоторедакторами.
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