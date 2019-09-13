Самолеты Франции и США провели разведку у российских границ

13 сентября 2019     16
Самолеты Франции и США провели разведку у российских границ

Разведывательные самолеты ВВС США и Франции провели очередную разведку у границ России. Об этом 13 сентября пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Сообщается, что самолет радиоэлектронной разведки французских ВВС Transall C-160NG после полета вдоль границы Калининградской области с Литвой, в течение трех часов курсировал вдоль западных районов Ленинградской и Псковской областей в эстонском воздушном пространстве. Периодически этот самолет, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории, приближался к границам России на расстояние 25-40 км. Позже в этот же день, в районе 11:30, в воздушное пространство Эстонии вошел стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, который совершил не менее восьми пролетов вдоль западных границ тех же областей.

Тогда же возле морских границ Калининградской области зафиксировали полет шведского разведывательного самолета Gulfstream 4, который курсировал вдоль российского побережья на удалении около 80 км.

Другой разведывательный самолет ВВС США RC-135U, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на острове Крит в Греции, провел многочасовой полет вдоль черноморского побережья России. Полет начался у побережья Кубани, после чего самолет курсировал у юго-западной и южной крымской береговой линии, выполнив несколько пролетов от Керченского пролива до Феодосии, временами приближаясь к побережью Севастополя на расстояние около 49 км.

6 сентября стало известно, что российские истребители 23 раза за прошедшую неделю поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов — воздушную разведку у границ России вел 31 летательный аппарат.

2 сентября истребители Балтийского флота приступили к военным учениям, в ходе которых, экипажи Су-27 отработают перехват самолетов, нарушивших границы России в Калининградской области, а также произведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника.

Источник: Газета Известия

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