Самолет Алжир–Москва вернулся в аэропорт из-за поломки

Самолет алжирской авиакомпании Air Algerie, совершавший 14 июня перелет в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технических неполадок, сообщает An-Nahar.

«Самолет Алжирских авиалиний (рейс АН3000 в Москву) вернулся в Алжир после более чем двух часов полета», — говорится в сообщении.

Характер обнаруженной экипажем неисправности нес угрозу дальнейшему полету. Число пассажиров на борту не уточняется.

13 июня сообщалось, что пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.

Источник: Газета Известия