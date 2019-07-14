Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Саратова

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Сургута, при посадке в аэропорту Саратова выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, около 16:40 (совпадает с мск). «На борту воздушного судна находились 110 пассажиров и 8 членов экипажа, никто из них не пострадал», — заявили следователи.

На место происшествия для проведения проверочных мероприятий выехали сотрудники ведомства, по их итогам будет принято процессуальное решение.

Инцидент с самолетом подтвердили в «Саратовских авиалиниях», пишет ТАСС. Пострадавших в результате нет, отметили в авиакомпании.

Ранее в июне сообщалось, что ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.

Тогда самолет, выполнявший рейс Москва–Орск, потерпел крушение через несколько минут после вылета из Домодедово 11 февраля 2018 года. На борту лайнера находился 71 человек, все они погибли.

Источник: Газета Известия