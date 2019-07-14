Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Саратова

14 июля 2019     25
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Саратова

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Сургута, при посадке в аэропорту Саратова выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, около 16:40 (совпадает с мск). «На борту воздушного судна находились 110 пассажиров и 8 членов экипажа, никто из них не пострадал», — заявили следователи.

На место происшествия для проведения проверочных мероприятий выехали сотрудники ведомства, по их итогам будет принято процессуальное решение.

Инцидент с самолетом подтвердили в «Саратовских авиалиниях», пишет ТАСС. Пострадавших в результате нет, отметили в авиакомпании.

Ранее в июне сообщалось, что ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.

Тогда самолет, выполнявший рейс Москва–Орск, потерпел крушение через несколько минут после вылета из Домодедово 11 февраля 2018 года. На борту лайнера находился 71 человек, все они погибли.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Саратова
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Саратова

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Сургута, при посадке в аэропорту Саратова выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), проводится доследственная проверка. …


ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над московским ЦСКА в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Twitter © @pfc_cska Встреча, прошедшая …


Европа призвала Россию сохранить ДРСМД
Европа призвала Россию сохранить ДРСМД

Европейский союз обеспокоен развитием ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает Россию его сохранить. …


Приставы ограничили в выезде 3% взрослого населения России
Приставы ограничили в выезде 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, достигло к началу лета 3% взрослого населения страны. Это составляет 3 млн 429 …


Чемпион НБА впал в кому после ДТП
Чемпион НБА впал в кому после ДТП

Сербский центровой «Црвены Звезды» Огнен Кузмич попал в ДТП и был доставлен в одну из больниц Белграда. Об этом сообщает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты