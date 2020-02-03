Самолет в российском аэропорту сломал шасси при посадке

3 февраля 2020     39
Самолет в российском аэропорту сломал шасси при посадке

Самолет Bombardier CRJ-100 авиакомпании «Руслайн», летевший из Екатеринбурга в Томск, при посадке в аэропорту повредил стойку шасси. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, во время посадки у самолета частично разрушилась передняя стойка шасси. На борту самолета находились 32 пассажира и четыре члена экипажа. В результате никто не пострадал. Для обратного рейса было выделено резервное воздушное судно.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. На месте происшествия работают следователи.

Источник: Лента.Ру

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