Самолет Зеленского сломался

21 ноября 2019     13
Самолет Зеленского сломался

Самолет президента Украины Владимира Зеленского не смог вылететь из Харькова из-за поломки. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на городскую администрацию.

Уточняется, что Зеленский находился в Харьковской области «транзитом». Президент Украины направлялся из Луганской области. Он 1,5 часа просидел в ожидании взлета, но судно так и не отремонтировали. После этого Зеленскому предложили военный самолет, однако он отказался из соображений безопасности и поехал в аэропорт ожидать починки своего борта.

Источник в системе органов безопасности Украины также подтвердил поломку президентского самолета. Он добавил, что такое произошло впервые за 20 лет.

Владимир Зеленский вылетел этим рейсом из Донбасса, где ранее открыл мост через реку Северский Донец в Станице Луганской. На открытии президент возмутился флагами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), которые развевались над мостом.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Самолет Зеленского сломался
Самолет Зеленского сломался

Самолет президента Украины Владимира Зеленского не смог вылететь из Харькова из-за поломки. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на городскую …


К севастопольским гидробиологам приехали коллеги из Индии
К севастопольским гидробиологам приехали коллеги из Индии

Группа индийских учёных с рабочим визитом посетила Институт биологии южных морей. Делегация факультета физики университета Аннамалай, профессор Рамадосс Венкатачалапати и …


Пятый фестиваль национальных искусств состоялся в Самаре
Пятый фестиваль национальных искусств состоялся в Самаре

В саратовском Дворце творчества детей и молодежи имени Олега Табакова прошел гала-концерт Пятого открытого городского фестиваля национальных искусств «В семье …


Перед Гагаринской администрацией высадили березы
Перед Гагаринской администрацией высадили березы

Саженцы берез привезли из местного питомника, и как уверяет глава администрации Алексей Ярусов, они обязательно приживутся. 39 деревьев высадили сегодня …


Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнётся 1 июня 2020 года
Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнётся 1 июня 2020 года

Грузовые составы по железнодорожной части Крымского моста планируется запустить 1 июня следующего года. «Планируется 1 июня», – приводит ТАСС ответит …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты