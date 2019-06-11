Самолет совершил аварийную посадку в российском аэропорту

11 июня 2019     21
Самолет совершил аварийную посадку в российском аэропорту

Самолет Airbus A-319 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Москва — Астрахань, совершил аварийную посадку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в понедельник, 10 июня. На борту авиалайнера находились 89 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность воздушного судна.

9 июня в одном из аэропортов Москвы самолет казахстанской авиалинии Air Astana, следовавший рейсом из Алма-Аты в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку по технической причине.

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